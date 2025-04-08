ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

Налоговая не штрафует украинцев за продажу личных вещей в соцсетях и на сайтах

Однако если вы делаете это на систематической основе, лучше зарегистрироваться частным предпринимателем.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Налоги

Налоги / © pixabay.com

Информация, распространенная рядом медиа о том, что налоговая якобы начала штрафовать продавцов по OLX, Promua, соцсетям и другим платформам и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, даже если они продают онлайн личные вещи, не соответствует действительности.

Об этом информирует пресс-служба Государственной налоговой службы Украины .

В налоговой подчеркивают:

  • продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства;

  • только систематическая продажа и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами посредством таких электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей;

  • усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

ГНС в очередной раз призывает остающихся в «тени» субъектов хозяйствования привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно:

  • официально зарегистрироваться как предприятие;

  • производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

  • соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Напомним, что ранее сообщалось, что за онлайн-продажи без ФЛП в Украине грозит штраф в десятки тысяч гривен .

Дата публикации
Количество просмотров
208
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