Налоговая проверит тысячи украинцев: кто рискует попасть под мониторинг

Налоговая проведет проверку тысяч украинцев / © pixabay.com

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Налоговые инспекторы готовятся к ревизиям: Государственная налоговая служба планово проверит около тысячи физических лиц и предпринимателей. При этом анализ ревизионной практики прошлых лет свидетельствует о том, что количество внеплановых визитов может превысить эту цифру в 17 раз. Кого будет проверять налоговая — рассказываем дальше.

Об этом пишет Oboz.

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Налоговая готовится к проверкам: кто из украинцев попадет под мониторинг

Соответствующий план-график ГНС ежегодно публикует на официальном портале. Нынешний список насчитывает 1019 проверок. В налоговой уточнили, что в прошлом году в график включили 1008 человек, но параллельно провели 16 769 внеплановых инспекций.

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В годовой перечень попадают преимущественно те, кто имеет высокое состояние — ревизии грозят гражданам с годовым доходом более 20 миллионов гривен.

С каких еще доходов нужно платить налоги

Однако оказаться в поле зрения ревизоров рискуют и обычные украинцы, если в налоговую поступает сигнальная информация о возможных нарушениях.

Примером этого стал случай в Ровенской области, где с местной жительницы Ирины Ш. взыскали 114,5 тысячи гривен. Основанием для внеплановой проверки и доначисления налога на прибыль стали данные от британской компании Fenix International Ltd (платформа OnlyFans), свидетельствовавшие о выплате заработка за создание контента.

Несмотря на заявления девушки об отсутствии какого-либо дохода от платформы, суд принял решение в пользу налоговиков. Такое течение событий становится массовым: в рамках международного информационного обмена компания Fenix International Ltd передает данные о выплатах всем украинским пользователям, поэтому скрыть доходы авторам видео не удается.

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Закон требует от всех граждан, имеющих дополнительные доходы, подавать декларации и платить 18% НДС и 5% военного сбора.

Реестр судебных решений только за последние три месяца пополнился десятками определений о доначислении налоговых обязательств авторам контента OnlyFans. Рекордную сумму выставили Оксане Д. из Одесской области — ей доначислили 2,2 миллиона гривен НДФЛ и почти 230 тысяч гривен военного сбора. По отчетным данным платформы, за один только 2022 год одесситка заработала на собственных видео 12,2 миллиона гривен.

Попытки девушки обжаловать доначисления в судебном порядке оказались тщетными. Официальный акт проверки и налоговые уведомления-решения направлялись заказным письмом через «Укрпочту» по месту ее регистрации, однако женщина там долго не жила и уведомлений от ГНС вовремя не получила.

Налоговая: последние новости

Напомним, ГНС и Госпогранслужба запустили автоматизированный обмен данными через защищенную Национальную систему конфиденциальной связи. Вместо длительных бумажных или электронных запросов налоговики теперь мгновенно получают информацию о пересечении границы и пребывании граждан за пределами Украины.

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Автоматизированный доступ не расширяет полномочия налоговой и не предполагает сплошную слежку — запросы будут формироваться точечно с фиксацией действий должностных лиц через КЭП.

Эти данные нужны для точного определения налогового резидентства (нахождение в стране более 183 дней), а также для борьбы с теневой экономикой, «серым» импортом и подделкой документов, когда отчетность подписывается руководителем, фактически находящимся за границей.

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