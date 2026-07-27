Налоговая видит ваши счета за границей: какие данные об украинцах уже получает ГНС

Какие зарубежные счета видит налоговая

Реклама

Благодаря присоединению Украины к международному стандарту CRS, Государственная налоговая служба уже получает информацию об иностранных счетах граждан более чем в 120 странах. Так что налоговая может видеть некоторые ваши переводы денег за границу, а также то, что и откуда вам поступает.

Об этом сообщает ресурс «Налоги физлиц и ФЛП».

Какие данные получает украинская налоговая о ваших зарубежных счетах

Налоговые эксперты Надежда Коваль и Александр Зарайский объяснили, как работают популярные платежные сервисы и какие риски возникают для украинских пользователей.

Реклама

Самый строгий контроль касается сервиса Revolut. Поскольку он действует как полноценный банк, данные об остатках и движении средств украинцев попадают в ГНС автоматически.

В случае Wise автоматическая передача зависит от регистрации конкретного филиала: если клиент проходил процедуру Tax Residency Self Certification, его данные находятся в общей системе обмена.

Сложнее ситуация с Payoneer. Главная компания зарегистрирована в США, не участвующих в соглашении CRS. Потому под автоматический контроль украинской налоговой не попадают только долларовые счета.

В то же время наличие физической карты ирландского банка, счетов в евро или регистрация на европейский адрес запускает механизм обмена информацией.

Реклама

В PayPal внутренние транзакции остаются недоступными для ГПС, но перевод средств на личную карту создает прослеживаемую цепочку.

Если вы предприниматель, для вас действует четкое правило: чтобы средства с зарубежных платформ засчитали как доход ФЛП, их необходимо перевести на украинский бизнес-счет (IBAN) до конца отчетного квартала. При этом датой получения дохода считается день зачисления валюты на платежную систему по курсу НБУ.

При сохранении денег на платежке или переводе их на частную карту налоговая будет начислять налоги по базовой ставке для физических лиц.

Какие налоги украинцам нужно уплатить до 30 июля

Напомним, до 30 июля в Украине налогоплательщики должны уплатить ряд обязательных платежей за июнь 2026, о чем отмечает Государственная налоговая служба.

Реклама

Список включает налог на добавленную стоимость, акцизный налог, плату за землю и арендную плату за земли государственной или коммунальной собственности, а также налог на доходы физических лиц и военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода.

Кроме того, к этой же дате необходимо рассчитаться по другим налоговым обязательствам. Это касается уплаты дивидендов на государственную долю хозяйственными обществами с консолидированной отчетностью за 2025 год, единого налога для юридических лиц IV группы за ІІ квартал 2026 года, а также авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена валют за июль 2026 года.

В то же время плательщики, которые в силу объективных обстоятельств лишены возможности своевременно выполнить эти налоговые обязанности, освобождаются от ответственности, предусмотренной Налоговым кодексом Украины.

Новости партнеров