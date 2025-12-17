Налоговика с Черкасчины разоблачили на сокрытии имущества — что именно не задекларировала

ДБР и Нацполиция разоблачили налоговицу за недостоверную декларацию / © УНИАН

Правоохранители сообщили о подозрении должностной лица Государственной налоговой службы в Черкасской области, которая внесла недостоверные данные в электронную декларацию, а именно скрыла по меньшей мере 5 автомобилей. А общая стоимость незадекларированного имущества превышает 7 миллионов гривен.

Об этом идет речь в заявлении Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области совместно со следователями территориального управления ГБР в Киеве (с дислокацией в Черкассах) собрали доказательства, на основании которых главная государственная инспекторка объявила подозрение.

По данным следствия, в должности начальника отдела ГНС, должностная лицо во время декларирования доходов за 2022 год не указала имущество, принадлежащее ее мужу на праве собственности. Речь идет, в частности, об автомобилях BMW X5, двух Toyota Land Cruiser 200, грузовых автомобилях Mercedes-Benz Sprinter и MAN TGX. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 7 миллионов гривен.

Женщине объявили подозрение по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Сбор доказательств осуществлялся во взаимодействии с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Процессуальное руководство по делу обеспечивает Черкасская областная прокуратура.

Напомним, украинские топчиновники постоянно «забывают» декларировать свою элитную недвижимость, наличные деньги и состояние. Так, осенью 2025 года НАПК выявило нарушений почти на 430 млн грн в каждой из 108 проверенных деклараций. Это один из самых больших показателей за историю е-декларирования.