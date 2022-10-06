Налоговый скандал: Козицкий сообщил о 380 млн грн незаконных возмещений НДС на Львовщине

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что после проверки удалось установить, что на Львовщине компаниям незаконно возместили 380 млн налога на добавленную стоимость.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Глава Львовской ОВА сообщил, что Бюро экономической безопасности Украины проанализировало заявки предприятий на возмещение НДС и выявило нарушений на 1,3 миллиарда гривен. 380 миллионов гривен из этой суммы – это незаконные возмещения во Львовской области.

"Специалисты БЭБ осмотрели юридические адреса, офисы и складские помещения компаний, заявки на возмещение которых вызывали сомнения. Установили отсутствие финансово-хозяйственной деятельности более 50 предприятий, половина из них зарегистрированы во Львовской области", — сообщил Козицкий.

Председатель Львовской ОВ подчеркнул, что состоялась встреча по ситуации с возмещением НДС и блокированием налоговых накладных субъектам хозяйствования Львовской области.

"В этот раз во встрече приняли участие представители Главного управления ГНС во Львовской области и представители предприятий, которым по непонятным причинам еще с января не возмещают или затягивают возмещение налога на добавленную стоимость, несмотря на то, что все проверки они прошли. Тем временем некоторые компании с сомнительной репутацией получают возмещение регулярно и за более поздний период", – пояснил Козицкий.

Максим Козицкий обвинил Главное управление ГНС во Львовской области в недобросовестной работе, из-за чего страдает бизнес. Он подчеркнул, что из-за позиции налоговой часть предприятий вынуждена сокращать свой штат.

"Позиция Львовской ОВ остается неизменной: процедура возмещения НДС должна быть прозрачной и понятной. Просим Министерство финансов и Кабинет министров обратить внимание на эту ситуацию", — написал глава Львовской ОВА.

Скандал во Львовской области: ОВА обвиняет налоговую

Ранее глава Львовской ОВА обвинил львовских налоговиков в непрозрачной деятельности. По мнению областных властей, налоговая незаконно возвращала некоторым предприятиям НДС, тогда как другим — блокировала такие решения. Также среди предприятий, получавших НДС, могли быть фиктивные учреждения.

Во Львовской ОВА убеждали, что с 1 января 2022 года налоговая возместила 129 млн грн 13 предприятиям Львовской области, которые не имеют ни одного работника Также Максим Козицкий заявлял, что областной бюджет недополучает 250 млн грн ежемесячно из-за неудовлетворительной работы налоговой инспекции.

Козицкий отмечал, что Львовская ОВА будет обращаться в Кабмин, если Государственная налоговая служба не отреагирует на его замечания.

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