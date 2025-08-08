Наперегонки с ценами: в Украине выросла средняя зарплата, но радоваться рано

Украинцы «ходят по кругу» роста зарплат и цен

Реклама

Средняя зарплата в Украине в 2025 году уже выросла на 20-25%. Но, по данным Минфина, реальная покупательная способность граждан остается ограниченной.

Об этом рассказала доцент кафедры финансов НУБИП (Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины) Виктория Рудевская в эфире Новости.LIVE.

Подробности и скрытые нюансы

По словам экономиста, понятие «средней зарплаты» не всегда отражает реальную картину. Если посмотреть распределение зарплат по отраслям, то можно заметить большие противоречия.

Реклама

Самые высокие зарплаты получают работники IT-сферы — 60-65 тыс. грн в месяц. На втором месте идут банкиры и финансисты, зарплаты которых достигают 50-55 тыс. грн. Третье место, что стало неожиданностью, заняли работники авиаотрасли с зарплатами около 52 тыс. грн.

В то же время реальная средняя зарплата, официально выплачиваемая на счета после вычета налогов, составляет 22-23 тыс. грн. Эта цифра колеблется в зависимости от региона: в Киеве и областях, где много переселенцев, зарплаты выше, чем в других регионах и в маленьких городах и селах.

Замкнутый круг зарплат и цен

Виктория Рудевская отметила, что хотя рядовой украинец может радоваться росту зарплат, этот процесс является частью «замкнутого круга», имеющего негативные последствия.

«Чем больше растут зарплаты, тем больше растут цены. Чем больше растут цены, тем больше растут зарплаты», — заключила эксперт, указывая на то, что реальная покупательная способность не всегда растет пропорционально.

Реклама

Ожидания украинцев по зарплате сейчас составляют около 30 тыс. грн, что больше чем на четверть превышает «общую температуру по больнице» в 22 тыс. грн.

Напомним, в июле в Украине впервые за два года снизились цены на некоторые товары. После продолжительного роста фиксируется удешевление продуктов и одежды.