"Направлен на поддержку экономики": Кабмин поддержал проект госбюджета на 2023 год

Теперь документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.
Правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.
Марченко говорит, что законопроект уже завтра, 14 сентября, будет зарегистрирован в Раде.
Таким образом, требование подать бюджет до 15 сентября будет выполнено.
"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом министров", — написал он.
Марченко подчеркнул, что госбюджет-2023 направлен на поддержку экономики страны.
Теперь документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.
Напомним, Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро в поддержку бюджета.
Читайте также: