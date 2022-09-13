"Направлен на поддержку экономики": Кабмин поддержал проект госбюджета на 2023 год

Теперь документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.

Правительство Украины поддержало проект государственного бюджета на 2023 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

Марченко говорит, что законопроект уже завтра, 14 сентября, будет зарегистрирован в Раде.

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Таким образом, требование подать бюджет до 15 сентября будет выполнено.

"Бюджет воюющей страны на 2023 год разработан Министерством финансов и поддержан Кабинетом министров", — написал он.

Марченко подчеркнул, что госбюджет-2023 направлен на поддержку экономики страны.

Теперь документ должен быть зарегистрирован в Верховной Раде и его начнут рассматривать в профильном комитете.

Напомним, Еврокомиссия выделит Украине 500 млн евро в поддержку бюджета.

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