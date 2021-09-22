Наравне с Японией: Украина признана одной из передовых стран в развитии е-доверительных услуг

Украина — самая активная среди стран, которая не является членом ЕС.
Украинцы ежедневно пользуются электронными доверительными услугами: подписывают документы, взаимодействуют с органами власти или партнерами по бизнесу онлайн.
Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, на VII ежегодном Форуме, посвященном доверительным услугам, отметили Украину.
Событие состоялось в Берлине под эгидой Агентства ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности (ENISA) и Европейской Комиссии. Ключевые международные компании в сфере электронных доверительных услуг определили высокую заинтересованность стран по интеграции с ЕС.
Так, Украину наравне с Японией отметили как наиболее активные среди стран, не являющихся членами ЕС и которые стремятся к взаимному признанию е-доверительных услуг.
Напомним, работники Минцифры в 2021 году могут получить зарплату в электронной гривне. Соответствующая инициатива возможна в рамках пилотного проекта НБУ и Минцифры.
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