Нардеп назвал "тайный" курс доллара в бюджете на 2026 год
Железняк раскрыл, какой курс доллара «прогнозируют» в правительстве на следующий год.
Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, каким может быть курс доллара в 2026 году, судя по проекту Государственного бюджета Украины на следующий год.
Об этом нардеп написал в своем Telegram.
Железняк объяснил, что в проекте госбюджета прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год.
«Но это легко сосчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Следовательно правительство закладывает среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 грн/$», — подсчитал он.
В то же время нардеп уточнил, что «это абсолютно ничего не означает» и Кабинет министров «почти никогда не угадывает с курсом».
