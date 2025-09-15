ТСН в социальных сетях

Нардеп назвал "тайный" курс доллара в бюджете на 2026 год

Железняк раскрыл, какой курс доллара «прогнозируют» в правительстве на следующий год.

Дмитрий Гулийчук
Какой курс доллара заложили в бюджете на 2026 год: нардеп ответил

Какой курс доллара заложили в бюджете на 2026 год: нардеп ответил / © Getty Images

Народный депутат Ярослав Железняк рассказал, каким может быть курс доллара в 2026 году, судя по проекту Государственного бюджета Украины на следующий год.

Об этом нардеп написал в своем Telegram.

Железняк объяснил, что в проекте госбюджета прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год.

«Но это легко сосчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах). Следовательно правительство закладывает среднегодовой курс гривны к доллару как 45,6 грн/$», — подсчитал он.

В то же время нардеп уточнил, что «это абсолютно ничего не означает» и Кабинет министров «почти никогда не угадывает с курсом».

Раньше мы писали, чего ожидать от курса валют в Украине в ближайшее время.

