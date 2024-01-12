Нардеп обнародовал рейтинг самых скандальных госзакупок последних недель: цифры шокируют

Нацагентство по предотвращению коррупции начало мониторинг образа жизни президента "Энергоатома" из-за найденной журналистами элитной недвижимости.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram. Также он обнародовал рейтинг самых скандальных госзакупок последних недель.

"Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в письме, что начало мониторинг образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина. Такое решение НАПК приняло в ответ на обращение народных депутатов Ярослава Железняка и Максима Хлапука относительно проверки Котина на предмет незаконного журналистского расследования проекта "Схемы", – говорится в сообщении.

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Напомним, что 21 декабря проект "Схемы" опубликовал журналистское расследование, в котором установили, что теща президента "Энергоатома" во время войны приобрела земельные участки и элитную недвижимость под Киевом, хотя ее официальные доходы не соответствуют уровню таких расходов.

Журналисты также установили, что в приобретенном в июне этого года за 7 млн грн дома на 300 м² проживает сам Котин с семьей.

Результаты расследований

ВАКС заочно арестовал контрагента "Энергоатома", подозреваемого в хищении 100 млн грн

22 декабря ВАКС заочно арестовал директора ООО "БК КБР", которое являлось подрядчиком "Энергоатома" на строительстве Центрального хранилища отработанного ядерного топлива в течение 2020-2023 годов.

Напомним, что НАБУ и САП подозревают гендиректора Атомпроектинжиниринга Николая Божко и еще четырех фигурантов дела по хищению средств на строительстве хранилища.

В частности, в этом деле инкриминируют нарушение конкурентных процедур тендера и хищение 100 млн грн на перепродаже оборудования по контракту "Энергоатома" по более высоким рыночным ценам.

ТОП самых рисковых закупок недели на Prozorro

"Укрзалізниця" переплатила 1,4 млн евро за рельсы экспортерам Шурмы по работе в Запорожье

19 декабря "Укрзалізниця" сообщила о заключении договора на поставку рельсов по 1680 евро за тонну. Контракт на общую сумму 16,8 млн евро получило ООО "Минерфин-Транс".

Тендер был проведен без использования Prozorro на бесконкурентной основе. До этого по разным причинам УЗ отменила почти завершенные закупки рельсов у китайских поставщиков.

В июле этого года "Укрзалізниця" уже закупала такие же рельсы у австрийской компании поставщика. Там цена за тонну была меньше на 140 евро. То есть, по новому контракту "Укрзалізниця" переплатила 1,4 млн евро.

По данным издания "Наші гроші" и Центра противодействия коррупции, словацкая компания Minerfin, являющаяся одним из учредителей ООО "Минерфин-Транс", была партнером "Запорожстали", когда руководителем был нынешний заместитель Офиса президента Ростислав Шурма. В открытых источниках есть также упоминания о том, что из-за невыгодных закупок "Запорожсталью" ильменита у этого поставщика из компании уволили ряд менеджеров.

"Энергоатом" продолжает проводить незаконные закупки

В конце декабря "Энергоатом" заключил договор с компанией Westinghouse Electric Company на 437,5 млн. дол. По договору компания должна поставить предприятию оборудование для внедрения ядерной установки на еще не построенных 5 и 6 энергоблоках Хмельницкой АЭС. Поставка оборудования должна быть осуществлена до ноября 2027 года.

Впрочем, Верховная Рада еще не приняла законопроект, разрешающий строительство новых энергоблоков с ядерной установкой на ХАЭС. И даже Кабмин не утвердил необходимое для того технико-экономического обрамления. То есть закупки "Энергоатом" не имеют законной основы. Поэтому этот контракт должен стать предметом расследования ВСК по вопросам закупок во время военного положения.

"Энергоатом" снова скрывает смету строительства собственных объектов

В середине декабря Ровенская АЭС, являющаяся частью "Энергоатома", заключила соглашение на работы по реконструкции на сумму 162,69 млн грн. На торги пришел только один участник и предложил цену услуг на 0,6% дешевле ожидаемой стоимости. Таким образом, сравнить цены с рыночными невозможно, а "Энергоатом" продолжает закрывать данные о своих закупках, прикрываясь особенностями военного положения.

"Леса Украины" продолжают традицию покупать легковые автомобили в 2024 году

Уже 5 января "Леса Украины" объявили очередной тендер на закупку легкового авто за 1,11 млн грн. Кроме того, в последнюю неделю декабря госпредприятие тоже объявило два тендера на покупку четырех легковых автомобилей на общую сумму 4,8 млн грн.

Напомним, что только с июля по ноябрь "Леса Украины" объявили 16 тендеров на закупку леговых автомобилей на общую сумму 235,5 млн грн, а также успели заключить 11 договоров по этим тендерам на 157,8 млн грн. По запросу народного депутата Максима Хлапука о целесообразности таких закупок во время войны государственное предприятие так и не предоставило обоснованного объяснения.

Напомним, Минобороны презентовало "новую архитектуру" госзакупок для ВСУ.

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