Нардеп оценил принятие закона 4572 в ежегодный рост экономики Украины в 12-15 млрд грн

14 июля комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал принять в первом чтении законопроект №4572 “О содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества”.

Ожидается, что в сессионный данный законопроект будет вынесен 15 июля. Указанный законопроект является составной частью комплексного пакета законопроектов, нацеленных на активизацию экономического роста. Законодательные инициативы были разработаны Фондом госимущества при содействии нардепов, Кабмина, бизнес-сообществ. Об этом сообщает УНИАН.

“Однозначно, комплексный законопроект важнейший - для государства, для инвесторов, для регионов и общин. Он решает сразу несколько насущных вопросов - способствует привлечению инвестиций и их защиты, предлагает новые механизмы, совершенствуют приватизационные процессы. Появилась возможность превратить балласт для бюджета в предприятия, работающие во имя развития украинской экономики. А это значит, что бизнес будет работать, появятся новые рабочие места, территории и общины получат новые возможности для роста. Изменения в законодательстве закладывают базис для экономического роста на годы вперед”, - отметил нардеп Алексей Мовчан, представляющий фракцию “Слуга Народа”.

Законопроектом №4572 предполагается разблокирование приватизации тех непрофильных государственных объектов, которые имеют обременения в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений.

В свою очередь инвесторам предлагается дополнительные инструменты защиты имущественных прав в виде внедрения норм английского права.

Законопроект также направлен на стимулирования развития местных общин путем перенаправления 10% доходов от приватизации объектов, расположенных на конкретных территориях.

Экономический эффект от принятия законопроекта только в следующем году оценивается в 12-15 млрд грн. В последующие годы ожидается рост ВВП на 200 млрд грн благодаря привлечению инвестиций и экономической активности на приватизированных объектах.

Ранее законопроект №4572 был поддержан USUBC, одной из крупнейших бизнес-ассоциаций Украины, объединяющей более 200 коммерческих компаний.

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