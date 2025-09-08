- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 582
- Время на прочтение
- 1 мин
Нардеп прогнозирует повышение цены на газ для населения
Сегодня «Нафтогаз» продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн за кубометр, тогда как закупает его по 15–16 грн, пояснил нардеп Сергей Нагорняк.
Рано или поздно встанет вопрос подорожания газа для населения.
Об этом народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал в эфире «Киев24».
«Сегодня «Нафтогаз» продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн за кубометр, тогда как закупает его по 15–16 грн. В будущем возможен пересмотр бюджета или дополнительное финансирование «Нафтогаза», — пояснил он.
Что говорят в «Нафтогазе»
Отметим, что в компании «Нафтогаз Украины» было принято решение сохранить основной тарифный годовой план «Фиксированный» на прежнем уровне еще на один год — до конца апреля 2026 года. Об этом говорится в решении компании «Нефтегаз Украины» по годовым тарифам.
В связи с этим с сентября частные клиенты будут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр. В то же время годовые тарифы у остальных поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.
Напомним, что атаки РФ повлекли за собой разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа. Цены на газ на европейском рынке продолжают снижаться, и эта тенденция уже второй месяц подряд ощутима и в Украине.