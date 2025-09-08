Нардеп прогнозирует повышение цены на газ для населения

Цены на газ / © УНІАН

Рано или поздно встанет вопрос подорожания газа для населения.

Об этом народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал в эфире «Киев24».

«Сегодня «Нафтогаз» продает газ населению и теплокоммунэнерго по 8 грн за кубометр, тогда как закупает его по 15–16 грн. В будущем возможен пересмотр бюджета или дополнительное финансирование «Нафтогаза», — пояснил он.

Что говорят в «Нафтогазе»

Отметим, что в компании «Нафтогаз Украины» было принято решение сохранить основной тарифный годовой план «Фиксированный» на прежнем уровне еще на один год — до конца апреля 2026 года. Об этом говорится в решении компании «Нефтегаз Украины» по годовым тарифам.

В связи с этим с сентября частные клиенты будут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр. В то же время годовые тарифы у остальных поставщиков будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за 1 куб. м.

Напомним, что атаки РФ повлекли за собой разрушение газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа. Цены на газ на европейском рынке продолжают снижаться, и эта тенденция уже второй месяц подряд ощутима и в Украине.