Нардеп: Украине не хватает 400 млрд грн на армию — будут ли задерживать зарплаты военным

Зарплаты военным

Реклама

Украине не хватает 400 миллиардов гривен на оборонные расходы, поэтому правительству и парламенту придется внести изменения в государственный бюджет Украины уже летом 2025 года.

Об этом заявил первый заместитель главы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

«Помните я писал, что в бюджете не хватает на военные расходы минимум 200 млрд? Так вот, я ошибся. Цифра необходимых изменений в бюджет-2025 будет как минимум в два раза больше: нужно будет найти от 400-500 млрд грн», — пишет нардеп.

Реклама

По словам депутата, правительство уже начало тратить средства, запланированные на конец года, в том числе на зарплаты военных в ноябре-декабре 2025 года. Эти деньги перенаправляются на закупки оружия, что создает «дыры» в бюджете, которые впоследствии придется срочно закрывать.

«Проблема в том, что 200 млрд покрывались частично через перевыполнение таможни и налоговой, частично просто через то, что хотели больше заимствовать денег на внутреннем рынке. Когда речь идет о 400 млрд, то очевидно, что гэп достаточно велик. И я, по меньшей мере, не понимаю, как они могут его покрывать», — добавил Железняк на своем Youtube-канале.

По мнению Железняка, изменения в бюджет будут приняты после завершения очередного пересмотра программы МВФ в конце июня.

Будут ли задерживать зарплаты военным

Депутат уверяет, что критической угрозы для выплат военным на данный момент нет. В то же время он предупреждает: если не будут найдены источники для покрытия дополнительных расходов, правительство может вынужденно прибегнуть к непопулярным решениям, например, повышению налогов.

Реклама

Ранее премьер-министр Шмыгаль ответил, ожидается ли повышение минимальной зарплаты в 2025 году.