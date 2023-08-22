Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нардеп заявил, что в Раде подменили налоговый законопроект и из-за этого будут проблемы с МВФ

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
182
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Нардеп заявил, что в Раде подменили налоговый законопроект и из-за этого будут проблемы с МВФ

Ярослав Железняк / Фото: Право на владу

Депутат сообщил подробности скандала.

Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в Раде во время голосования подменили налоговый законопроект и поэтому у Украины могут возникнуть проблемы с МВФ.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Железняк сообщил, что он получил информацию из трех источников о том, что возникла проблема с №8401 и меморандум с МВФ.

"Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок", — написал он.

Нардеп отметил, что в налоговом законопроекте говорилось, что проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов, однако замглавы Офиса президента Ростислав Шурма предложил исключить этот пункт.

"Я тогда сразу всех предупредил, что это очень плохая идея. Премьер и министр финансов тоже сразу сказали о рисках, что закончится это тем, что нам: не засчитают выполнение маяка и после такого "кидалова" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверке, и в последующих условиях это будет уже реальное возвращение и даже усиление, а не номинальное (как предполагал изначально текст 8401)", — заявил Железняк.

Однако, по словам нардепа, Ростислав Шурма якобы всех заверил, что "проведет переговоры" и будет утверждена единая концепция проверок. Железняк утверждает, что этого так и не произошло.

Напомним, украинский парламент 30 июня поддержал в целом налоговый законопроект №8401, отменяющий 2% единый налог.

Кроме того, с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Читайте также:

Единый налог отменят: что ждет украинский бизнес с 1 августа

Единый налог отменят: что ждет украинский бизнес с 1 августа

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
182
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация