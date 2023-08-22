Нардеп заявил, что в Раде подменили налоговый законопроект и из-за этого будут проблемы с МВФ

Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что в Раде во время голосования подменили налоговый законопроект и поэтому у Украины могут возникнуть проблемы с МВФ.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Железняк сообщил, что он получил информацию из трех источников о том, что возникла проблема с №8401 и меморандум с МВФ.

"Если коротко: там не засчитывают выполнение структурного маяка, так как в последний момент было изменение редакции текста закона, которую никто не согласовал с МВФ. В части ограничения проверок", — написал он.

Нардеп отметил, что в налоговом законопроекте говорилось, что проверки возвращались по факту только для крупнейших субъектов, однако замглавы Офиса президента Ростислав Шурма предложил исключить этот пункт.

"Я тогда сразу всех предупредил, что это очень плохая идея. Премьер и министр финансов тоже сразу сказали о рисках, что закончится это тем, что нам: не засчитают выполнение маяка и после такого "кидалова" МВФ значительно больше внимания уделит пункту о проверке, и в последующих условиях это будет уже реальное возвращение и даже усиление, а не номинальное (как предполагал изначально текст 8401)", — заявил Железняк.

Однако, по словам нардепа, Ростислав Шурма якобы всех заверил, что "проведет переговоры" и будет утверждена единая концепция проверок. Железняк утверждает, что этого так и не произошло.

Напомним, украинский парламент 30 июня поддержал в целом налоговый законопроект №8401, отменяющий 2% единый налог.

Кроме того, с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

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