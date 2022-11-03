Нардепу от "Слуги народа" подарили 20 млн грн: суд заставил прокуратуру открыть производство

Депутату также подарили швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами.

Высший антикоррупционный суд Украины заставил Офис генерального прокурора начать расследование против народного депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой, которой подарили 20 млн. грн. и часы за 310 тыс. грн.

Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Telegram.

Центр противодействия коррупции обратился в суд, поскольку генеральный прокурор Андрей Костин отказался открыть дело по поводу возможного незаконного обогащения нардепки Ирины Аллахвердиевой. Суд обязал Костина зарегистрировать производство. Это решение обжалованию не подлежит.

После открытия производства его передадут в НАБУ и САП для проведения расследования и проверки фактов.

"Речь идет о том, что нардеп "Слуги народа" получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец., но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки", – написал Шабунин.

Другие решения Высшего антикоррупционного суда Украины

Ранее ВАКС отправил в СИЗО скандального экс-руководителя ГФС Романа Насирова. Он может выйти на свободу, если внесет залог в размере 523,2 млн. грн.

Следствие подозревает бывшего руководителя Государственной фискальной службы в получении взятки в особо крупном размере, а именно – 722 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-замминистра временно оккупированных территорий Юрия Гримчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Его обвинили в мошенничестве и получении взятки.

Читайте также: