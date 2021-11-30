Нардепы приняли резонансный законопроект 5600: какие и насколько вырастут налоги

"За" проголосовали 255 народных депутатов.

Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении проект №5600. Этот проект предполагает увеличение ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Об этом стало известно во время заседания ВР 30 ноября, которое транслировалось на Youtube.

"За" поддержали 255 народных депутатов. За закон проголосовали 210 депутатов из фракции "Слуга народа", 2 из фракции "Батькивщина", 18 – из фракции "За будущее", 19 из фракции "Доверие", 6 внефракционных.

Он вступит в силу с 1 января 2022 г., если президент его подпишет.

Налоги возрастут:

на недвижимость;

на бизнес;

для граждан.

Что изменится

Вводится минимальное налоговое обязательство на землю – 1,4 тыс. грн за гектар в год

Налог в 18% на доходы от продаж сельхозпродукции на сумму более 12 минимальной зарплаты

Уменьшение минимальной площади земли фермерского хозяйства

Исключаются из плательщиков единого налога 4 группы плательщики, занимающиеся разведением домашней птицы (кроме кур)

Налог на продажу второй недвижимости в течение года – 5%, третьего и последующих объектов недвижимости – по ставке 18%

Ограничение и отказ в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников в случае невыполнения налоговой обязанности

Повышаются ставки экологического налога, рентной платы за пользование недрами и ставки акцизного налога на алкоголь и сигареты.

Стоит отметить, что первая редакция законопроекта предусматривала невыгодное олигарху Ринату Ахметову изменение механизма начисления ренты на железную руду. Поэтому в СМИ этот законопроект назвали "антиахметовским". Ко второму чтению в законопроект внесли изменения. Он предусматривал снижение налоговой нагрузки на железорудные активы крупнейших финансово-промышленных групп. Однако депутаты эту поправку не поддержали и вернулись в первую редакцию.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), предусматривающий повышение налогов и сборов для ряда отраслей.

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