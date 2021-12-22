Народные депутаты предлагают ввести дотацию на 1 тонну молока. Что может измениться для фермеров? Актуально

Народные депутаты предлагают ввести дотацию на 1 тонну молока. Что может измениться для фермеров? Актуально

Народные депутаты предлагают увеличить целевое государственное финансирование агропромышленного комплекса и украинских производителей молока. Соответствующий законопроект №5297 "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" по стимулированию производства молока зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

"Основная цель проекта – сохранение поголовья и производства качественной молочной продукции", – заявил один из авторов документа, член депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергей Лабазюк.

Об этом идет речь в сообщении на сайте партии.

Парламентарий пояснил, что общая ситуация по молочному производству в Украине с годами только ухудшается. Поголовье крупного рогатого скота в Украине систематически сокращается из года в год. Согласно данным Госстата – с 25 млн голов в 1990 году до около 3 млн в 2020 году. К тому же, в период с 2015 года по 2020 год производство молока уменьшилось с 10,6 млн тонн до 9,2 млн тонн при увеличении производительности надоя. Еще одним фактором неудовлетворительного состояния рынка производства молока Украины являются показатели импорта молока из-за границы, отметил парламентарий.

"Спрос в Украине есть, но собственное производство молока не способно удовлетворить потребности граждан. И это нужно немедленно исправлять. В нашем проекте предусмотрено выделение отдельного вида дотации из государственного бюджета для улучшения качества молока. Такую поддержку смогут получать как кооперативы, так и обычный украинский фермер", – подчеркнул член Аграрного комитета ВР Сергей Лабазюк.

Для получения государственной поддержки производитель должен:

соответствовать стандартам экспортного молока — количеству микроорганизмов не более 100 тыс. КОЕ/мл;

иметь определенное количество поголовья: единоличники – от 2х голов; кооперативы – от 30 голов; предприятия – от 50 голов;

средства будут засчитываться напрямую на карту производителя через Государственный аграрный реестр.

Государственная помощь будет выдаваться напрямую фермерам без посредников. Поэтому украинские производители должны стать на учет в государственный реестр, что сделает невозможным мошеннические схемы.

Народные депутаты "ЗА МАЙБУТНЄ" призывают коллег поддержать предложенный законопроект в 2022 году, ведь это важно для аграрной страны. Именно такой механизм позволит улучшить ситуацию на рынке производства украинского молока и качество продукции, а соответственно и конкурентоспособность на мировом рынке.