Народный банк Украины — Абанк — празднует 1 миллион клиентов с ко-бренд картой "АТБ" и дарит владельцам 500 000 грн!

В 2023 году Абанк занял 5 место по эмиссии карт среди всех украинских банков, обойдя 3 конкурентов.

Одним из важных проектов, которые помогли достичь столь высокой позиции, стал запуск ко-бренд карты "АТБ". Проект стартовал в январе 2023 года, а уже сегодня празднует достижение в 1 миллион клиентов с картой "АТБ".

“Мы создали не просто карту, мы создали продукт, сочетающий в себе большое количество выгодных предложений, скидок, акций и кэешбэков. Это максимум, который можно получить от сотрудничества с банком и партнером АТБ. Поэтому сегодня мы имеем не просто миллион клиентов с картой "АТБ", но и 1 миллион владельцев, чью жизнь нам удалось немного облегчить благодаря выгодным предложениям и экономии», — поделился руководитель направления "Кредитные карты" Абанка Евгений Зайченко.

“Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество между АТБ и Абанком, начатое в 2022 году. Команда банка способна эффективно реализовывать планируемые проекты. Ко-бренд Карта "АТБ" от Абанка – одна из лучших на рынке, что подтверждается высокой динамикой роста клиентов. Банковское мобильное приложение ABank24 также высоко оценено клиентами. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии совместных продуктов, которые выгодны и интересны нашим общим клиентам», — прокомментировал Начальник отдела по гуманитарным и инфраструктурным программам ООО "АТБ-маркет" Денис Сапарбаев.

Именно к этому событию Абанк подготовил крутую акцию для держателей карт "АТБ" от Абанка и подарит по 100 000 грн пяти победителям.

Что необходимо для участия в акции:

иметь оформленную карту "АТБ" от Абанка;

осуществить не менее 5 транзакций на сумму от 200 грн каждая в период акции с карты "АТБ" от Абанка в сети магазинов АТБ.

Период действия акции: с 05.02.2024 по 29.02.2024.

Пять победителей будут выбраны 01.03.2024 в прямом эфире на официальной странице Instagram Абанка.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.