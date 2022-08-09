"Нас ждут тяжелые месяцы": Шольц рассказал, ослабит ли ЕС санкции против России из-за газового кризиса

Европейский союз не намерен ослаблять санкции против России.

Германия не согласится на ослабление санкций даже если ожидается дальнейший рост счетов за энергоносители.

Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Reuters.

"Впереди нас ждут тяжелые месяцы, но очевидно, что мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, согласованные вместе с Европейским Союзом и международным сообществом", — сказал Шольц.

Канцлер Германии также добавил, что, несмотря на газовый кризис, "Северный поток-2" не заработает.

Напомним, Кулеба рассказал, когда ЕС может ввести восьмой пакет санкций против России.

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