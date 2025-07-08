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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

«Наша энергия питает жизнь»: ДТЭК обновил миссию, видение, ценности и логотип к 20-летию компании

К 20-летию Группа ДТЭК обновила миссию, видение, корпоративные ценности и логотип в ответ на глобальные вызовы и тенденции. Эти изменения демонстрируют сущность компании и определяют вектор развития ДТЭК.

Обновленная миссия отражает то, что компания делает ежедневно: "Наша энергия питает жизнь".

ДТЭК верит, что энергия – это не просто ток. Это сила, питающая надежды, планы, движение вперед. Это сила, которая даже в самые трудные моменты помогает держать свет жизни.

Визия компании является опорой для развития бизнеса: «Закаленные в Украине мы стремимся стать региональным европейским лидером, двигателем энергетической безопасности и трансформации благодаря силе наших людей, международным партнерствам и передовым технологиям».

Ценности – это нравственные ориентиры, которыми компания руководствуется в своей деятельности: амбициозность, совершенство, командность, гибкость, партнерство, клиентоориентированность. Это то, что является частью характера ДТЭК, и то, на что компания опирается в построении будущего.

Обновленный логотип – это логическое продолжение нашей трансформации, сочетающее узнаваемость образа, сущность ДТЭК с динамичностью современного мира. Эти изменения объединяют компанию на пути к энергии будущего, главные достижения которой еще впереди.

«ДТЭК начинал с региональной компании на Донбассе и вырос до национального лидера, стал опорой и флагманом энергетики страны. Впереди – не менее важный этап развития. Мир меняется быстрее, чем когда-либо, и мы меняемся вместе с ним. Последние годы стали для нас точкой переосмысления. Мы по-новому взглянули на себя, на наше место в жизни страны, в жизни каждой общины, семьи, человека. И это дало нам понимание: то, что мы делаем – гораздо больше, чем снабжение электроэнергией. Группа ДТЭК защищает, восстанавливает, поддерживает жизнь людей», - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Дата публикации
Количество просмотров
99
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