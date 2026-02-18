Нашел 653 тыс. долларов в гараже умершей бабушки: НАПК проверило декларацию главы Госэкоинспекции

И.о. председателя Госэкоинспекции

Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко во время проверки декларации за 2024 год сообщил представителям НАПК, что в гараже, который он получил в наследство от бабушки, обнаружил 653 тыс. долларов наличными. Его бабушка скончалась 18 декабря 2020 года.

Об этом редакция 368.media узнала из полного отчета проверки декларации должностного лица за 2024 год.

На момент предварительной проверки Субботенко занимал должность заведующего сектором координации и контроля территориальных и межрегиональных органов Госэкоинспекции. Тогда НАПК заинтересовала сумма наличных денег в декларации — 623 тыс. долларов, тогда как само чиновник в объяснениях называл 653 тыс. долларов. Причина разногласия пока не установлена.

По словам Субботенко, деньги он нашел в гараже кооператива «Прогресс» в Харькове, переданном ему по наследству бабушкой Берберян А.М. Аналогичную версию он приводил при проверке декларации за 2022 год. Чиновник уверяет, что денежные средства были получены законно.

Наследство от бабушки и проверка НАПК

Александр Субботенко утверждает, что бабушка и дедушка имели возможность заработать эти деньги, в частности, через поездки по СССР и деловые контакты за рубежом. Он также ссылался на семейную традицию хранить валюту для личных трат.

Однако документы НАПК свидетельствуют о другом. Бабушка чиновника, рожденная 25 января 1948, работала только на государственных должностях: техсекретарем Харьковского РК ЛКСМУ, заведующей учетом Харьковского политехнического института и инструктором райкома комсомола. Предпринимательской деятельностью она официально не занималась и юридических лиц не учредила.

Другим аргументом Субботенко был запрет обращения иностранной валюты в СССР до 1991 года, что делало валютные накопления бабушки незаконными.

Попытка легализации и суд

Чиновник пытался оформить право собственности на средства через суд, однако Коминтерновский районный суд Харькова 11 февраля 2022 отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что деньги могут представлять собой «клад», а доказательств, что они принадлежали бабушке, предоставлено не было.

Также НАПК выявило также разногласия в сведениях по недвижимости Субботенко, в частности, квартиру в Харькове (65,2 кв.м, общая долевая собственность) и в Киеве, гараж в Харькове (32,1 кв.м, собственность с 2021 года — тот самый, где якобы найдены деньги) и машиноместа в Киеве.

По результатам проверки НАПК выявило признаки уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 366-2 УКУ. Общая сумма недостоверно задекларированных сведений составляет 26,7 млн. грн., отмечает источник.

