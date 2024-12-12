Наши ветеранские программы начинают работать с момента мобилизации работника - Метинвест

Поддержка ветеранов ─ это общая ответственность бизнеса, государства и общества, ведь уже сейчас в Украине проживает более 3 млн человек с инвалидностью, из которых более 300 тысяч получили такой статус с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций Группы Метинвест на мероприятии «Драйверы перемен: бизнес для людей и о людях», организованном Глобальным договором ООН в Украине и ПРООН в Украине.

Давиденко отметил, что Метинвест не указывает в вакансиях, предназначены ли они для ветеранов, ведь главное – создать единую экосистему для всех работников. В то же время, перед компанией стоит вызов создать систему реинтеграции ветеранов, которая работала бы, ведь за десятилетие войны мобилизовано более 10 000 сотрудников компании. Сейчас в ВСУ служит около 8 000 работников, демобилизовано около 1 300 человек — из них около 1 000 вернулись к работе на предприятиях Группы.

Система, созданная Метинвестом, основывается на принципах ответственности каждого – от руководителя до коллег ветеранов, приоритетности сервисов для бывших военных, системного подхода и справедливости, то есть создании равных возможностей для всех работников.

«Путь ветеранов начинается с момента мобилизации. Мы поддерживаем с ними постоянную связь, обеспечиваем амуницией. Предоставляем юридические консультации мобилизованным, ветеранам и их семьям. Создаем комфортные условия в коллективах, чтобы люди хотели возвращаться к нам», – рассказал Давыденко.

Он отметил, что для ветеранов в компании действуют программы обучения и переквалификации, а также медицинское страхование. В настоящее время в компании открыто более 4 000 вакансий в прифронтовых городах. Также Все желающие могут пройти переквалификацию и учиться в университете Метинвест Политехника, которую в этом году выбрало 16 ветеранов войны.

«Человек, проходящий службу в ВСУ, обычно демонстрирует значительно более высокий уровень ответственности по многим критериям, в частности в сфере безопасности, по сравнению со среднестатистическим гражданским. Для нас это большой плюс. Мы видим в ветеранах целый ряд преимуществ, которые они приносят в команду, если выбирают работать с нами», – убежден Давыденко.

Также, по его словам, Метинвест запустил видеокурс по взаимодействию с ветеранами войны, которые вернулись с фронта в гражданскую жизнь и проходят путь адаптации на предприятиях. Проект создан в сотрудничестве с военной психологией. А программа менторства предусматривает поддержку и введение должности специалистов по работе с ветеранами, которые помогут адаптироваться и развиваться. Они пригодятся, если у ветеранов возникают проблемы с коммуникацией или нехваткой информации. Кроме того, Метинвест ввел группы скорой психологической помощи для бывших военных на Запорожстали. И если они будут результативны, компания намерена распространить их на всех предприятиях.

«Общественная парадигма должна измениться, и этот процесс уже начался. В нем должны участвовать все: бизнес, общественные организации и, конечно, государство. Но не стоит возлагать всю ответственность только на государство. Хотелось бы, чтобы оно решало большинство вопросов, но это общая задача для всех нас. Сегодня мы делаем первые успешные шаги», – подытожил Давыденко.

Как известно, компания Метинвест Рината Ахметова вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины и одержала победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности — «Поддержка ветеранов и их семей» и «Поддержка благосостояния сотрудников».