Насколько были богаты Маккалистеры из "Один дома": NYT подсчитало состояние семьи

Также известно, кем работали родители Кевина.
Американское издание The New York Times подсчитало состояние семьи Маккалистеров из фильма "Один дома".
Как говорится на сайте, чтобы найти ответ, издание обратилось к экономистам и людям, связанным с культовой лентой.
В начале комедии один из грабителей, Гарри, рассказывает "мокрому бандиту" Марву, что дом Маккалистеров является их целью в богатом районе. И этот дом – лучший намек на то, сколько денег у семьи. Он является настоящим домом, расположенным на Линкольн-авеню, 671 в пригороде Чикаго Виннетка. Это один из самых дорогих районов США.
В 1990 году здание было доступно лишь 1% американских семей, сообщают экономисты из Федерального резервного банка в Чикаго.
Работая с предположением, годовой доход Маккалистеров должен быть 305 000 долларов в 1990 году (около 665 000 долларов США в 2022 году). В середине 2022 года подобный дом стоил около 2,4 миллиона долларов. Его могла бы позволить себе семья с доходом 730 тысяч долларов в год.
Кем работали родители Кевина
В фильме ни разу не сообщается профессия супругов. Впрочем, в Интернете, где регулярно появляется этот вопрос, некоторые люди предположили, что Кейт Маккалистер является модельершей, поскольку в доме есть несколько манекенов, которые позже показывают в одной из попыток Кевина обмануть грабителей, думая, что он на самом деле не был дома.
Американский писатель Тодд Штрассер, написавший книги по фильму "Один дома", действительно сделал маму Кевина модельером. Тем временем папа Кевина был бизнесменом, "потому что это был самый простой вариант".
У семьи были и другие признаки значительного, но не космического богатства: они носят хорошую одежду и нанимают несколько фургонов, чтобы отвезти их в аэропорт, но когда Кейт пытается подкупить пожилую пару, чтобы те отказались от билетов в Париж, чтобы она могла вернуться домой, она предлагает ювелирные изделия и деньги, но намекает на то, что ее Rolex может быть подделкой.
Дядя Роб заплатил за рейсы
Интересный момент о богатстве семьи – это их рождественская поездка в Париж. Перелет 15 человек во французскую столицу стоит дорого, особенно учитывая, что четверо взрослых летят первым классом, но родители Кевина не платят за билеты на самолет. В начале фильма Кейт Маккалистер рассказывает полицейскому, каким на самом деле является замаскированный Гарри, что перелеты оплатил брат ее мужа.
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Этот брат – дядя Роб. В первом фильме он второстепенная фигура, но те несколько упоминаний о нем позволяют предположить, что он богат. Он платит за билеты, имеет квартиру в Париже, с которой открывается вид на Эйфелеву башню, и где каким-либо образом могут разместиться 15 членов его семьи.
Третий брат, дядя Фрэнк, живет в Огайо и путешествует с семьей из Иллинойса в Париж. Мы ничего не знаем о его доходах, но знаем, что он жадный. В доме своего брата в Иллинойсе он не платит счет за пиццу на 122,50 доллара. В самолете, обедая в первом классе, он велит жене положить в сумочку хрустальную солонку и перечницу.
Фильм не о деньгах
Ева Коули, декоратор фильма "Один дома", отвечала за такой декор, как мебель и обои внутри дома Маккалистеров, снимавшегося на построенных декорациях в местной средней школе. В электронном письме она сообщила, что дом не был обставлен дорогой мебелью, но умышленно выглядел "величественно и высококлассно".
По словам Коули, во время съемок ленты темно-синий и пыльно-розовый были популярными цветами в дизайне интерьера. Но ее вдохновили картины Нормана Роквелла и старинные рождественские открытки для использования насыщенных красных, зеленых и золотых цветов в семейном доме.
Коули также дала несколько советов людям, которые ищут ответы о доходах семьи.
"Я считаю, что фанаты, которые спорят о доходах родителей или стоимости дома, должны просто наслаждаться фильмом", — сказала она. "Ведь создавали этот душевный и комический фильм как развлечение для зрителей, для поднятия настроения перед праздниками".
Напомним, стало известно, сколько денег потратил бы в супермаркете Кевин из "Один дома" в 2023 году. В 1990 году он отдал за продукты 19,83 доллара США.
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