Насколько были богаты Маккалистеры из "Один дома": NYT подсчитало состояние семьи

Американское издание The New York Times подсчитало состояние семьи Маккалистеров из фильма "Один дома".

Как говорится на сайте, чтобы найти ответ, издание обратилось к экономистам и людям, связанным с культовой лентой.

В начале комедии один из грабителей, Гарри, рассказывает "мокрому бандиту" Марву, что дом Маккалистеров является их целью в богатом районе. И этот дом – лучший намек на то, сколько денег у семьи. Он является настоящим домом, расположенным на Линкольн-авеню, 671 в пригороде Чикаго Виннетка. Это один из самых дорогих районов США.

Кадр из фильма "Один дома", 1990 год

В 1990 году здание было доступно лишь 1% американских семей, сообщают экономисты из Федерального резервного банка в Чикаго.

Работая с предположением, годовой доход Маккалистеров должен быть 305 000 долларов в 1990 году (около 665 000 долларов США в 2022 году). В середине 2022 года подобный дом стоил около 2,4 миллиона долларов. Его могла бы позволить себе семья с доходом 730 тысяч долларов в год.

Кем работали родители Кевина

В фильме ни разу не сообщается профессия супругов. Впрочем, в Интернете, где регулярно появляется этот вопрос, некоторые люди предположили, что Кейт Маккалистер является модельершей, поскольку в доме есть несколько манекенов, которые позже показывают в одной из попыток Кевина обмануть грабителей, думая, что он на самом деле не был дома.

Кадр из ленты "Один дома" / Фото: YouTube

Американский писатель Тодд Штрассер, написавший книги по фильму "Один дома", действительно сделал маму Кевина модельером. Тем временем папа Кевина был бизнесменом, "потому что это был самый простой вариант".

У семьи были и другие признаки значительного, но не космического богатства: они носят хорошую одежду и нанимают несколько фургонов, чтобы отвезти их в аэропорт, но когда Кейт пытается подкупить пожилую пару, чтобы те отказались от билетов в Париж, чтобы она могла вернуться домой, она предлагает ювелирные изделия и деньги, но намекает на то, что ее Rolex может быть подделкой.

Дядя Роб заплатил за рейсы

Интересный момент о богатстве семьи – это их рождественская поездка в Париж. Перелет 15 человек во французскую столицу стоит дорого, особенно учитывая, что четверо взрослых летят первым классом, но родители Кевина не платят за билеты на самолет. В начале фильма Кейт Маккалистер рассказывает полицейскому, каким на самом деле является замаскированный Гарри, что перелеты оплатил брат ее мужа.

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Этот брат – дядя Роб. В первом фильме он второстепенная фигура, но те несколько упоминаний о нем позволяют предположить, что он богат. Он платит за билеты, имеет квартиру в Париже, с которой открывается вид на Эйфелеву башню, и где каким-либо образом могут разместиться 15 членов его семьи.

Третий брат, дядя Фрэнк, живет в Огайо и путешествует с семьей из Иллинойса в Париж. Мы ничего не знаем о его доходах, но знаем, что он жадный. В доме своего брата в Иллинойсе он не платит счет за пиццу на 122,50 доллара. В самолете, обедая в первом классе, он велит жене положить в сумочку хрустальную солонку и перечницу.

Фильм не о деньгах

Ева Коули, декоратор фильма "Один дома", отвечала за такой декор, как мебель и обои внутри дома Маккалистеров, снимавшегося на построенных декорациях в местной средней школе. В электронном письме она сообщила, что дом не был обставлен дорогой мебелью, но умышленно выглядел "величественно и высококлассно".

Кадр из фильма "Один дома", 1990 год

По словам Коули, во время съемок ленты темно-синий и пыльно-розовый были популярными цветами в дизайне интерьера. Но ее вдохновили картины Нормана Роквелла и старинные рождественские открытки для использования насыщенных красных, зеленых и золотых цветов в семейном доме.

Коули также дала несколько советов людям, которые ищут ответы о доходах семьи.

"Я считаю, что фанаты, которые спорят о доходах родителей или стоимости дома, должны просто наслаждаться фильмом", — сказала она. "Ведь создавали этот душевный и комический фильм как развлечение для зрителей, для поднятия настроения перед праздниками".

Напомним, стало известно, сколько денег потратил бы в супермаркете Кевин из "Один дома" в 2023 году. В 1990 году он отдал за продукты 19,83 доллара США.

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