Насколько дешево в последний раз было три года назад: в Украине рекордно подешевели яблоки

Насколько дешево в последний раз было три года назад: в Украине рекордно подешевели яблоки

Цены на яблоки опустились до трехлетнего минимума.

В Украине рекордно подешевели яблоки. На них сейчас самая дешевая цена за последние три года.

Об этом пишет kurkul.com.

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Цены почти на все сорта яблок украинские садоводы по состоянию на сегодня опустили до 5 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в начале октября.

Розничные сети и оптовые компании также свели к минимуму закупку яблок у местных производителей, ссылаясь на низкую реализацию фруктов в розницу.

Сейчас отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в прошлом году в аналогичный период и являются самыми низкими за последние три года. Низкая стоимость яблок была в 2018 году, когда в стране был собран рекордный урожай фруктов.

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Пока же большинство украинский производителей предпочитают закладывать на хранение яблоки зимних сортов в ожидании высоких цен и улучшения ситуации на рынке.

Напомним, в ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%.

Как сообщалось, в Украине за январь-август 2021 года существенно подорожали некоторые продукты питания. Цены на возросшие больше, читайте здесь.

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