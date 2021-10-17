Насколько дешево в последний раз было три года назад: в Украине рекордно подешевели яблоки

Цены на яблоки опустились до трехлетнего минимума.
В Украине рекордно подешевели яблоки. На них сейчас самая дешевая цена за последние три года.
Об этом пишет kurkul.com.
Цены почти на все сорта яблок украинские садоводы по состоянию на сегодня опустили до 5 грн/кг, что в среднем на 37% дешевле, чем в начале октября.
Розничные сети и оптовые компании также свели к минимуму закупку яблок у местных производителей, ссылаясь на низкую реализацию фруктов в розницу.
Сейчас отпускные цены на яблоки в Украине уже в среднем на 35% ниже, чем в прошлом году в аналогичный период и являются самыми низкими за последние три года. Низкая стоимость яблок была в 2018 году, когда в стране был собран рекордный урожай фруктов.
Пока же большинство украинский производителей предпочитают закладывать на хранение яблоки зимних сортов в ожидании высоких цен и улучшения ситуации на рынке.
Напомним, в ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%.
Как сообщалось, в Украине за январь-август 2021 года существенно подорожали некоторые продукты питания. Цены на возросшие больше, читайте здесь.
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