Насколько в Украине вырастут цены на продукты: экономист рассказал, когда будет подорожание

В Украине в сентябре-октябре ожидается рост цен на продукты питания, однако это будет не настолько критическим, как в 2022 году.

Об этом 8 августа в эфире телемарафона сказал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"Национальный банк нам обещает, что тренд продолжится и что цены будут замедляться. Но смотрите, есть разные оценки, и традиционно у нас этот сезонный фактор заканчивается в сентябре месяце. Если сентябрь будет тепленький, то у нас и дальше будет продолжаться достаточно большое предложение на рынке продовольствия", - подчеркнул экономист.

Олег Пендзин отметил, что в середине осени в Украине традиционно растут цены на продукты питания.

"Но где-то уже где-то конец сентября - начало октября у нас традиционно начинается рост цен. Возвращается бизнес, возвращаются холода, как следствие, заканчивается период дешевого продовольствия, и мы поехали в новый год уже с ростом цен... Мы ожидаем, что инфляция будет примерно где-то на уровне 12-13%, хотя Нацбанк обещает меньше... на уровне 10%... Мы 22-й год закончили с инфляцией в 26%", - пояснил экономист.

Он подчеркнул, что такого роста цен, как в прошлом году, не нужно опасаться.

Напомним, Денис Шмыгаль сообщил, что аграрии уже намолотили около 16,6 млн тонн зерна. Украине хватит продовольствия для внутренних нужд и для экспорта.

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