Насколько взлетят цены на топливо: аналитики предупредили о длительных последствиях войны в Иране

В мире фиксируют рекордный скачок цен на горючее / © Pixabay

Военная операция против Ирана, инициированная президентом США Дональдом Трампом , нанесла серьезный удар по кошелькам американцев. В конце марта цены на бензин в Соединенных Штатах впервые с 2022 года пересекли психологическую отметку, угрожающую не только внутренней экономике США, но и глобальным цепям поставок.

Об этом пишет Time.

Рекордный скачок цен на горючее

По данным аналитиков, средняя розничная цена бензина в США пересекла предел в 1,06 доллара за литр. Это означает стремительный рост более чем на 26 центов за литр по сравнению с ценами в начале войны 28 февраля. Ситуация на западном побережье, в частности в Калифорнии, еще сложнее: там стоимость горючего уже достигла 1,55 доллара за литр из-за местных налогов и инфраструктурных проблем.

Цены на дизельное топливо, критически важное для транспорта, строительства и сельского хозяйства, также подскочили на 45% от начала конфликта, достигнув 1,44 доллара за литр. Экономисты предупреждают, что удорожание дизеля неизбежно приведет к росту потребительских цен на все группы товаров.

«Администрация Трампа пыталась строить кампанию на доступности цен в преддверии промежуточных выборов в этом году, но война лишь усугубила и без того сложную экономическую ситуацию в США», — отмечает издание.

Неутешительные прогнозы и нефть по 200 долларов

Эксперты прогнозируют, что стоимость горючего будет расти, ведь между ценами на сырую нефть и цифрами на заправках обычно существует определенная задержка. Если конфликт затянется, дизель рискует установить новые исторические антирекорды, достигнув 1,58 доллара за литр.

Наиболее пессимистические сценарии предполагают, что в случае продолжения войны до лета и повреждения ключевых иранских нефтяных хабов цена на нефть марки Brent может взлететь до 120, а то и 200 долларов за баррель. При таком развитии событий стоимость бензина для конечного потребителя может подскочить до $1,85 за литр, что станет катастрофой для мировых рынков.

Несмотря на попытки администрации США смягчить удар высвобождением 172 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва, эксперты остаются скептическими. Заблокированный Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, сводит на нет большинство усилий по стабилизации рынка.

Напомним, война в Иране разогнала цены на нефть .