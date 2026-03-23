Настоящий пост начнется после Пасхи: эксперт предупредил о критическом удорожании продуктов

Топливный кризис и удорожание горючего на АЗС могут привести к росту цен на продукты и услуги в Украине в ближайшие 3 недели.

Об этом заявил экономист и доктор социальной экономики Зиновий Свереда, передают «Новости.LIVE».

По его словам, есть несколько факторов повышения совпавших цен. Во-первых, это типичный весенний цикл, где цены на продукты всегда повышаются по меньшей мере на пятнадцать-двадцать процентов.

«Но сегодня мы имеем цену не столько экономическую, сколько военно-финансово-политическую, потому что к нему добавился именно кризис политический и война. Сегодня мы понимаем, что цена устанавливается не столько согласно экономическим законам, сколько цены или курс валют устанавливается на поле боя. И потому вопрос, вот такое выражение, как золотая гречка, да, действительно может случиться, что один килограмм гречки будет равен один килограмм золота, можно так сказать. Потому что действительно человек, когда желает есть, это гораздо важнее, чем какие-то определенного рода золотые украшения», — отметил эксперт.

Какие продукты цены уже выросли в Украине

По словам эксперта, почти на все продукты повысились цены, начиная от яблок, помидоров и т.д.

«И это будет продолжаться. Сейчас у нас время поста до Пасхи, но на самом деле такое впечатление, что пост начнется в Украине после Пасхи, потому что пик цен будет через две-три недели», — подытожил Зиновий Свереда.

Ранее Зиновий Свереда отметил, что в Украине топливный кризис совпадает с началом посевных работ, когда аграриям нужно очень много топлива.

