Нацбанк инициирует проверки частных предпринимателей: в чем причина
Нацбанк предлагает ввести проверку деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) перед их закрытием, чтобы уменьшить риски финансовых и криминальных махинаций.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes.
По его словам, частных предпринимателей начали использовать в схемах дропов — людей, которые за вознаграждение передают свои банковские карты или счета для незаконных операций.
Пышный добавил, что дропов могут использовать не только в финансовых махинациях, но и в торговле оружием, наркотрафике и террористической деятельности. В таком случае они могут считаться соучастниками преступления.
«Предлагаем, чтобы перед закрытием ФЛП была возможность проанализировать их деятельность. В частности, будет предусматриваться проведение проверки информации об обороте средств ФЛП и полноту уплаты налогов ФЛП в бюджет контролирующими органами и только после таких действий — регистрацию прекращения предпринимательской деятельности физлица», — пояснил суть нововведения глава Нацбанка.
По действующим правилам прекратить деятельность ФЛП можно автоматически, без анализа финансовой деятельности.
Глава НБУ добавил, что в течение последних шести месяцев наблюдается стабильная динамика количества дропов.
Напомним, в июле этого года президент Зеленский сообщил, что решением СНБО введен реальный мораторий на проверки бизнеса и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.