Нацбанк инициирует введение налога на международные посылки до 150 евро

Посылка / © УНИАН

Национальный банк Украины выступил с инициативой ввести налогообложение для международных посылок стоимостью до 150 евро, которые пока не облагаются налогом.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за октябрь 2025 года.

Дефицит в $25 миллиардов

В отчете НБУ отмечается, что за первые девять месяцев 2025 года дефицит текущего счета платежного баланса Украины составил $24,9 миллиарда.

Регулятор подчеркивает, что основной причиной дефицита не чрезмерный потребительский спрос, а высокие затраты на оборону и восстановление страны. В этих условиях, отмечает НБУ, фискальная консолидация (сбалансирование бюджета) путем сокращения оборонных расходов недопустима.

Ограничение «некритичного» импорта

В качестве альтернативы Национальный банк предлагает сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта, в том числе на налогообложении посылок стоимостью до 150 евро.

«Введение налогообложения некритических в военное время направлений будет иметь ограниченные негативные последствия для экономики», — отмечает НБУ.

По мнению регулятора, такая мера позволит сократить импорт, не снижая при этом обороноспособности страны и не оказывая существенного негативного влияния на экономический рост. Эти шаги должны способствовать уменьшению дефицита текущего счета и поддержанию макрофинансовой стабильности.

Почему это важно

Предложение Национального банка является прямым сигналом о том, что государство ищет способы сократить отток валюты из страны, вызванное потребительским импортом. Хотя дефицит платежного баланса обусловлен преимущественно оборонными потребностями, НБУ пытается компенсировать этот дисбаланс, ограничивая другие статьи импорта, которые считает некритичными.

Если инициатива НБУ будет реализована, это будет означать, что каждая посылка из иностранных интернет-магазинов (например AliExpress, Amazon, Shein и других) для физических лиц будет облагаться налогом. Это приведет к прямому подорожанию всех зарубежных онлайн-покупок для украинцев, но может увеличить поступления в бюджет и уменьшить спрос на иностранную валюту.

