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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Нацбанк объяснил, почему в Украине дорожают топливо, лекарства и продукты

Основное давление на цены оказали удорожание топлива и разрушение логистической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11%

Годовая инфляция в Украине ускорилась до 11%

Годовая инфляция в Украине в октябре ускорилась до 11% против 10% в сентябре. Национальный банк Украины в конце октября повысил прогноз инфляции на 2026 год до 12,5%.

Об этом сообщает Нацбанк.

В месячном исчислении цены выросли на 1,8%. Общая и базовая инфляция была близка к прогнозу Нацбанка. Базовая инфляция — показатель, не учитывающий самые изменчивые цены, за год ускорилась до 9,7%.

Быстрее всего дорожает топливо: годовое подорожание достигло 53,9%. В октябре больше всего подорожали дизельное топливо и автогаз.

Сырые продукты питания за год подорожали на 6,8%.

Курятина дешевела медленнее: из-за перебоев с электроснабжением птицефабрики массово перешли на дизельные генераторы, а из-за нехватки работников часть хозяйств сократила производство. Яйца подешевели после резкого роста в сентябре.

Обработанные продукты питания за год подорожали на 11,1%. Кисломолочные продукты дорожали быстрее: молочное сырье дешевеет медленнее, а логистика и топливо стоят дороже. Пельмени и другие продукты, требующие хранения в холодильниках, дорожают, потому что производители из-за перебоев со светом перешли на дизельные генераторы. Подсолнечное масло дорожало медленнее: подсолнечник на внутреннем рынке подешевел после нового урожая, а экспортировать масло стало сложнее.

Непродовольственные товары за год подорожали на 5,1%. Больше всего подорожало лекарство: поставщики тратят больше на логистику, аренду меньших складов и электроэнергию после уничтожения складских помещений.

Дорожают также электроника и бытовая техника: в мире не хватает чипов памяти, а после потери товарных запасов из-за разрушения роста мировых цен скорее перенеслось на внутренний рынок.

Услуги подорожали на 14,6%: выше стали тарифы на мобильную связь и цены на медицинские и диагностические услуги больниц, а аренда жилья дорожает из-за роста внутренней миграции. Административно регулируемые цены выросли на 14,2%, прежде всего из-за тарифов на водоснабжение и удорожание алкоголя.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, в 2027 году инфляционное давление будет постепенно ослабевать по мере исчерпания эффектов от удорожания горючего, а также замедления темпов роста зарплат в условиях сдержанной экономической активности. Весомое влияние будут иметь и меры монетарной политики НБУ.

Кроме того, Национальный банк Украины повысил учетную ставку от 16 до 16,5% годовых. Новый уровень начал действовать с 30 октября 2026 года.

Повышение учетной ставки должно поддержать привлекательность сбережений в гривне, усилить устойчивость валютного рынка и сдержать инфляционные ожидания. В Нацбанке отмечают, что готовы менять монетарную политику в зависимости от развития ситуации, в частности, влияния российских атак на цены и экономическую активность.

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