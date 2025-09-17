Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты разных номиналов: почему, когда и какие именно

НБУ призывает украинцев сдавать монеты

Как сообщили в НБУ в течение трех месяцев по всей Украине будет продолжаться сбор монет разными номиналами для помощи пострадавших от войны животных. Сбор объявлен в рамках благотворительной акции «PowerCoins», проводимой Национальным банком совместно со всеукраинским движением UAnimals.

Срок действия акции

Акция продлится с 15 сентября по 28 ноября 2025 года.

Какие монеты можно сдать

Чтобы присоединиться, нужно собрать мелкие монеты номиналом 10 копеек, 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен

В какие банки можно сдавать монеты

Сбербанк.

ПУМБ.да

На что пойдут пожертвования

Собранные в рамках акции средства будут направлены на острейшие потребности:

Обеспечение кормом эвакуированных животных, спасенных из боевых действий.

Лечение и реабилитация раненых и больных животных Речь идет о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств и базовой вакцинации.

Устройство вольеров и приобретение необходимых приборных устройств.

Следует помнить, что Национальный банк также постепенно выводит из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Этот шаг является частью оптимизации денежного ряда. Украинцы могут обменять эти старые копейки на монеты других номиналов. Такой обмен возможен до окончания военного положения и еще в течение трех месяцев после его прекращения.