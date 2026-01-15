Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса: что изменилось

НБУ / © УНИАН

Реклама

Национальный банк Украины с 14 января смягчил ряд валютных ограничений и уточнил особенности валютного регулирования, чтобы поддержать работу украинского бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Новый «ссудный» лимит должен упростить для украинского бизнеса управление средствами, привлеченными из-за границы, и помочь реструктуризации старых внешних долгов. Лимит будет равен сумме валютных кредитов или ссуд, которые поступят на счета компаний в украинских банках после 1 января 2026 года.

Реклама

«В рамках этого лимита предприятия смогут погашать старые внешние кредиты, полученные до 20 июня 2023 года, и платить проценты по ним, рассчитываться за давние импортные поставки, возвращать предоплаты нерезидентам, финансировать зарубежные подразделения, а также выводить дивиденды сверх действующих ограничений», — объяснил регулятор.

В то же время, размер лимита будет уменьшаться по мере погашения основной суммы нового кредита, а переводы валюты за границу будут ограничены остатком долга с учетом уже проведенных операций.

«Все валютные операции в пределах лимита будут осуществляться через банк, в котором бизнес получил кредит. Такие ссуды должны отвечать общим требованиям НБУ: ставка не выше 12% годовых, без досрочного погашения, с возможностью уплаты процентов и постепенного погашения тела кредита», — добавили в НБУ.

Кроме того, отечественные продавцы и производители смогут перечислять валюту на счета физических лиц за возвращенный или непоставленный товар. Возврат будет осуществляться на тот же счет, с которого была уплата, в сумме, не превышающей стоимость товара на момент покупки, и в сроки, предусмотренные Законом «О защите прав потребителей». Это обеспечит равные условия для потребителей, поддержит украинских производителей и не будет создавать дополнительного спроса на валюту, поскольку компенсируется продажей валюты, полученной при покупке товара.

Реклама

НБУ упростил правила денежных операций для экспортеров. Теперь предельные сроки расчетов не распространяются на товары, за которые ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» выплатило страховое возмещение экспортеру. Это помогает стимулировать экспорт украинских товаров и услуг. Также экспорт страховых услуг больше не подпадает под ограничение сроков, как и другие финансовые услуги, что делает правила валютного регулирования более простыми и согласованными.

Напомним, Нацбанк ввел новые требования к определению неработающих кредитов в банках. Регулятор сообщил об обновлении подходов по определению и раскрытию информации об уровне неработающих кредитов.