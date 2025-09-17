- Дата публикации
Нацбанк снимает с оборота еще одну монету: какой номинал и причина
Нацбанк изымает монеты 10 копеек из обращения.
Монеты номиналом 10 копеек будут постепенно изыматься из наличного обращения уже с 1 октября 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк успокаивает, что монеты в десять копеек остаются платежным средством. Их и дальше будут принимать для выполнения расчетов и платежных операций. Гражданам не нужно специально сдавать эти копейки или обменивать.
Однако в дальнейшем Нацбанк не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного оборота.
Если с 1 октября 2025 г. во время наличных операций в торговой сети или сфере услуг не будет монет номиналом 10 копеек, предлагается применять правила закругления общих сумм в чеке (ранее подобные правила закругления начали применяться при изъятии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копий).
Зачем 10 копеек снимают с обращения
«Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется постоянный спрос, в том числе со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги», — объяснили НБУ.
Предполагается, что решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет.
Ранее Нацбанк призвал украинцев сдавать монеты разных номиналов.