ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
64
Время на прочтение
1 мин

Нацбанк ухудшил прогноз ВВП: когда ожидать роста экономики в Украине

В начале 2026 года экономическая активность замедлилась. Причиной стали проблемы с энергетикой и логистикой, причина которых — российские удары по инфраструктуре и очень холодная зима.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Комментарии
Нацбанк Украины

Нацбанк Украины / © УНИАН

В 2026 году ожидается сдержанный рост экономики, который ускорится в последующие годы.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, добавив, что НБУ ухудшил прогноз роста ВВП на текущий год, сообщает пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Замедление экономической активности в начале 2026 года объясняется прежде всего последствиями атак России на энергетическую инфраструктуру и объекты логистики на фоне очень холодной зимы, отметил Пышный. Также замедлению способствовала сдержанная бюджетная политика, учитывая задержки поступлений внешней помощи.

«Экономическая активность несколько оживилась по мере сокращения энергодефицитов весной, однако в I квартале рост реального ВВП, по оценкам НБУ, замедлился до 0,2% г/г», — уточнил Пышный.

НБУ надеется, что внешняя помощь позволит финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на высоком уровне: 60-67 млрд дол. США в 2026–2028 годах. Следовательно, НБУ сможет поддерживать курс гривны.

Напомним, ЕБРР пересмотрел прогноз роста экономики Украины. Согласно новому отчету, в этом году ВВП вырастет на 2,5%, а в следующем — на 4%. Перспективы остаются крайне неопределенными и зависят от течения войны, энергетической безопасности и международной помощи.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie