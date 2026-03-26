"Национальный кэшбек" закрывают?: почему средства надо использовать до 30 июня

Программа "Национальный кэшбэк"

Предельным сроком использования средств, начисленных по программе «Национальный кэшбек», определено 30 июня этого года. Однако, это не означает, что программа прекратит свою работу.

Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив в интервью «Укринформу».

«Это техническая дата для использования кэшбека, а не автоматическое сворачивание программы», — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что в марте правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы в размере еще 2,1 млрд грн и эти объемы могут корректироваться в течение года.

«Такой подход позволяет гибко реагировать на динамику программы: спрос на кэшбек высокий, поэтому объемы финансирования могут уточняться и корректироваться в течение года в зависимости от фактической нагрузки», — отметил Виталий Киндратив.

Напомним, с 1 марта программа «Национальный кэшбек» получила новые правила: единая ставка 10% заменяется на 5% или 15%, в зависимости от категории товаров.