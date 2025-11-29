Нацкешбек изменил категории оплаты товаров: на что теперь можно тратить деньги

Правительство обновило перечень услуг, на которые можно потратить «Национальный кэшбек» / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

С 22 ноября изменен перечень товаров и услуг, на которые можно тратить средства, полученные по программе «Нацкэшбек». Обновленные условия будут действовать до 30 июня 2026 года.

Средства, накопленные на карте Нацкэшбека, можно использовать на следующие категории товаров и услуг:

коммунальные услуги

почтовые услуги

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах

лекарственные средства и медицинские изделия

книги и другую печатную продукцию

благотворительность

Часть обновленных категорий станет доступна сразу: тратить средства на лекарства, медицинские изделия, книги и другую печатную продукцию можно уже сейчас. Кэшбек в размере 10% начисляется за покупку около 400 тысяч зарегистрированных в программе товаров украинского производства в торговых точках-партнерах.

Напомним, в течение двух месяцев выплаты по программе "“Национальный кэшбек» не поступали из-за нехватки средств. Пользователи жаловались, что последний платеж получили в начале сентября — за покупки, сделанные в июле, то есть даже тогда начисление произошло с задержкой. Тогда же в Министерстве экономики объяснили, что программа продолжает работать, выплаты не отменены, а временное задержание связано с техническими процессами согласования.