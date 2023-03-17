Навар на армейском меню: сколько зарабатывают поставщики продуктов для Минобороны — расследование

По некоторым позициям многомиллиардных контрактов частные фирмы перепродают продукты для армии с разницей 30-70% от закупочной стоимости.

Журналисты получили доступ к заключенным в декабре 2022 года контрактам Минобороны на поставку продуктов частными фирмами. Оказалось, что поставщики закупают продукты по ценам, которые в два-три раза меньше.

В расследовании проекта "Схемы" отметили, что маржа для частных фирм по некоторым позициям многомиллиардных контрактов составляет 30-70%.

После недавнего скандала с закупками Минобороны продуктов по завышенной стоимости контракты были перезаключены. Однако, как выяснили расследователи, даже после снижения цен по многим ключевым позициям стоимость продуктов остается выше среднерыночной.

В частности, Минобороны закупает яблоки по 25-51 грн/кг у поставщиков, которые закупают их по 15 - 16 грн/кг; картофель – по 12,6 грн/кг при закупочной цене 7,6 - 8 грн/кг; капусту — по 16,2-26,2 грн/кг при закупочной цене 8,5 - 14,4 грн/кг. Нашумевшие "золотые" яйца для Минобороны стоят теперь в среднем 9 грн за штуку, однако поставщики закупают их по 5,4 - 6,3 грн.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Эксперт по вопросам публичных закупок Нелли Стельмах отметила, что в стоимость продуктов в супермаркетах уже заложены расходы на их логистику, хранение и замену бракованного или ненужного товара.

В Минобороны отмечают, что закупают не продукты из списка, а услугу по организации питания воинской части, которая, кроме самих продуктов, включает:

прием, хранение, перемещение, освежение запасов продовольствия;

выдачу продуктов питания; учет;

приготовление блюд в стационарных и полевых условиях;

обеспечение технических средств приготовления пищи горючим, поддержание объектов продовольственной службы (столовой, складов), оборудования и имущества в надлежащем состоянии и их техническое обслуживание;

возмещение коммунальных расходов.

Напомним, ранее вызвала скандал информация о том, что чиновники Министерства обороны закупают пищевые продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в магазинах Киева.

Из-за скандала с продуктовыми закупками уволили с должности директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Кроме того, после начала скандала с Минобороны в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

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