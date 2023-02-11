"Навсегда потерял рынок газа в Европе": Путин проиграл энергетическую войну

После обретения независимости от российских энергоресурсов Европа вряд ли захочет возвращаться к ним.

После резкого сокращения экспорта российского газа в ответ на военную агрессию Российской Федерации против Украины Европа не вернется к закупкам энергоресурсов из РФ.

Об этом заявил в интервью Financial Times трейдер Пьер Андюран, чья фирма Andurand Capital управляет активами на сумму 1,4 млрд долларов.

Андуран отметил, что европейские страны быстро учатся жить без российского газа.

"Я думаю, что Путин проиграл энергетическую войну. Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были крайне плохи для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню", — сказал трейдер.

Пьер Андюран также отметил, что после обретения независимости от российских энергоресурсов Европа вряд ли захочет возвращаться к ним. Таким образом, Владимир Путин потерял свои рычаги влияния.

"Россия навсегда потеряла своего крупнейшего покупателя и понадобится не менее 10 лет, чтобы построить достаточное количество трубопроводов в Азию", — добавил Андюран.

По словам Пьера Андюрана, как только Китай станет единственным покупателем российского газа, Пекин сможет определять его цену.

Напомним, Болгария заявила о начале строительства нового газопровода в Сербию. Таким образом, страны хотят уменьшить зависимость от газа страны-агрессора России.

Турция открыла новое нефтяное месторождение в районе горы Габар на северо-востоке страны. Энергоресурс оценивается в 12 млрд долларов.

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