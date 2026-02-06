Назначение пенсий и соцвыплат планируется сделать автоматическим

Назначение пенсий

Реклама

Министерство цифровой трансформации готовит масштабную реформу социальной системы, призванную полностью изменить взаимодействие граждан с государством. Главным вектором изменений станет внедрение так называемого проактивного формата предоставления услуг. Это означает, что пенсии и другие виды государственной помощи будут назначаться автоматически на основе данных из существующих государственных реестров.

Новая концепция назначения пенсий

На сегодняшний день процесс оформления пенсионных выплат остается одним из самых сложных бюрократических этапов в жизни граждан. Людям приходится самостоятельно собирать подтверждение трудового стажа, обращаться в архивы и неоднократно посещать отделения пенсионного фонда. Минцифра предлагает заменить эту устаревшую модель инновационным подходом:

система будет автоматически идентифицировать момент достижения лицом пенсионного возраста;

оформление будет проходить в несколько кликов через смартфон;

на следующий день после дня рождения гражданину нужно будет только зайти в приложение и выбрать банковскую карту для зачисления средств.

Важно, что право на обжалование рассчитанной суммы остается за гражданином. Если человек не согласится с начисленным объемом выплат, он сможет инициировать пересмотр решения в общем порядке.

Реклама

В перспективе взаимодействие с государством превратится в получение удобных сообщений. Вместо многочасовых очередей граждане будут получать push-сообщения с готовым предложением по социальной выплате. Все, что останется сделать пользователю, нажать кнопку «согласиться» и указать номер счета.

Поддержка уязвимых категорий населения

Особое внимание в рамках реформы уделяется цифровизации услуг для людей с инвалидностью и семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Текущая ситуация заставляет граждан фактически доказывать государству свое право на помощь, что создает дополнительную нагрузку на уязвимые группы.

Несмотря на то, что государственные реестры власти уже видят статус личности, его уровень доходов и состояние трудоустройства. Следовательно, если помощь предусмотрена законом, государство должно предлагать ее самостоятельно, не дожидаясь обращения.

Когда заработает система

Несмотря на четкую стратегию и сложившуюся концепцию, точные даты запуска автоматических услуг пока не разглашаются. В Министерстве подчеркивают, что это масштабные стратегические планы, работа над технической реализацией которых продолжается непрерывно.