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Назначение субсидий: кто должен подать заявление для получения помощи
В Пенсионном фонде подчеркивают, что большинству субсидиантов выплата будет назначена автоматически.
Определенным категориям украинцев, получающих жилищные субсидии, не продлят помощь на следующий период. Поэтому им следует обратиться за продолжением выплат.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде
Отмечается, что с 1 мая органы ПФУ определяют право на получение жилищных субсидий на следующий период – до 30 апреля 2026 года.
Большинству субсидиантов выплата будет назначена автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации. Впрочем, при условии, что данные об имущественном положении и/или составе домохозяйства не изменились, а также нет задолженности за коммуналку.
Некоторым категориям граждан для назначения субсидии на новый период нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.
в составе которых есть ВПЛ,
члены которых проживают в арендованном жилом помещении;
в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
претендующих на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Подать заявление и документы на назначение жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда можно:
в выбранном сервисном центре ПФУ;
отправить по почте в адрес органа ПФУ;
онлайн через портал электронных услуг ПФУ
Заявление и документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал “Действие”.
Напомним, перерасчет Пенсий от 1 июня состоится для части работающих пенсионеров. То есть ориентировочно в июне украинцы, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.