Назначение субсидий: кто должен подать заявление для получения помощи

Субсидия. / © УНИАН

Реклама

Определенным категориям украинцев, получающих жилищные субсидии, не продлят помощь на следующий период. Поэтому им следует обратиться за продолжением выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде

Отмечается, что с 1 мая органы ПФУ определяют право на получение жилищных субсидий на следующий период – до 30 апреля 2026 года.

Реклама

Большинству субсидиантов выплата будет назначена автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации. Впрочем, при условии, что данные об имущественном положении и/или составе домохозяйства не изменились, а также нет задолженности за коммуналку.

Некоторым категориям граждан для назначения субсидии на новый период нужно подать новое заявление и декларацию о доходах и расходах.

в составе которых есть ВПЛ,

члены которых проживают в арендованном жилом помещении;

в которых количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

претендующих на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать заявление и документы на назначение жилищной субсидии в органы Пенсионного фонда можно:

в выбранном сервисном центре ПФУ;

отправить по почте в адрес органа ПФУ;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ

Заявление и документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, центра предоставления административных услуг и через портал “Действие”.

Реклама

Напомним, перерасчет Пенсий от 1 июня состоится для части работающих пенсионеров. То есть ориентировочно в июне украинцы, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.

Дата публикации 17:38, 05.05.25 Количество просмотров 31 Закон "задним числом"! Что не так с выплатами родным пропавших без вести