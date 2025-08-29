Названа средняя зарплата в Украине: где платят больше всего

Средняя зарплата в июле достигла 26,5 тысячи гривен

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в июле 2025 составила 26 499 грн.

Об этом пишет Interfax-Украина со ссылкой на отчет Государственной службы статистики.

По данным Госстата, самый высокий уровень средней зарплаты в прошлом месяце зафиксирован в Киеве - 40 546 грн. Самые низкие доходы были в Черновицкой области – 19 202 грн.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих отраслях:

Информация и телекоммуникации - 67 222 грн

Финансовая и страховая деятельность - 55 994 грн

Профессиональная, научная и техническая деятельность - 34 068 грн

Традиционно высокие доходы были также в сфере государственного управления и обороны – 33 896 грн.

Также зарплаты выше средней платили в сферах оптовой и розничной торговли (31 424 грн), в промышленности (29 063 грн), на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб (26 612 грн).

В то же время, средние зарплаты в сфере операций с недвижимостью и строительстве зарплаты были ниже средней по стране — 22 6987 грн и 22 775 грн соответственно.

Кроме того, среднесписочное количество штатных работников в Украине в июле 2025 года насчитывало 5,368 млн человек, а фонд оплаты труда всех работников составил 150,361 млрд грн.

В Госстате отметили, что данные о средней зарплате не учитывают ситуацию на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

Напомним, в Украине предусмотрены социальные пенсии для лиц, не имеющих права на традиционную выплату из-за отсутствия необходимого страхового стажа. Уже в 2026 году размер таких выплат может увеличиться.