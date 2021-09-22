НБУ, антикоррупционные органы и госбюджет-2022: в Минфине провели переговоры с главой миссии МВФ

НБУ, антикоррупционные органы и госбюджет-2022: в Минфине провели переговоры с главой миссии МВФ

Украина рассчитывает на выделение второго транша.

Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар. Встреча состоялась в онлайн-режиме. Говорили о структурных "маяках" для просмотра общей программы stand-by и получение транша Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме Марченко во встрече также приняли участие его заместители Денис Улютин и Юрий Драганчук. Так, стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков", в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.

"Фонд является одним из ключевых партнеров Украины для восстановления экономики страны и обеспечения макроэкономической стабильности. В течение года мы много сотрудничали для достижения положительного результата. Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", — сказал Сергей Марченко.

Также стороны обсудили важность принятия Верховной Радой Украины законопроекта 5600 (Внесение изменений в Налоговый кодекс. — Ред.), который создает дополнительный ресурс для госбюджета-2022.

Миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей программы stand-by. Также будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавируса.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого просмотра общей stand-by и рассмотрения Советом директоров МВФ.

Напомним:

В Национальном банке Украины предположили, что сумма второго транша по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов.

по программе stand-by от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может составлять более 700 млн долларов. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалина Георгиева по поводу выделения второго транша. Тогда Георгиева сообщила, что миссия МВФ возобновит работу в Украине уже в сентябре.

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