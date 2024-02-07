НБУ дал время украинцам избавиться от российских и белорусских рублей: какой срок

Украинцы, имеющие российские и белорусские рубли на счетах банков, смогут продать или обменять их до конца года.

НБУ предоставил временную возможность безналичного обмена российских и белорусских рублей, находящихся на счетах внесанкционных клиентов в банках.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно постановлению НБУ, такой одноразовый обмен возможен до 31 декабря 2024 года.

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Такие операции будут осуществляться, если банками-нерезидентами (кроме банков-резидентов РФ и Беларуси и банков, к которым применены специальные экономические и другие ограничительные меры согласно ЗУ «О санкциях»), на которых открыты корреспондентские счета банков-резидентов в российских/белорусских рублях, в одностороннем порядке принято решение о конвертации (обмене) российских/белорусских рублей в другую валюту.

Продажа или обмен может быть осуществлен по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским и белорусским рублям.

Кроме того, Нацбанк уточнил основания для корректного завершения банками валютного надзора за соблюдением резидентами установленных предельных сроков расчетов по операциям по импорту ввозимой в Украину продукции в качестве гуманитарной помощи с 1 декабря 2023 года.

Эти изменения вступили в силу с 7 февраля.

Напомним, что Европейский Совет еще на полгода – до 31 июля 2024 года – продлил экономические санкции против России.

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