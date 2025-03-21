НБУ хочет смягчать валютные ограничения для привлечения капитала в Украину – замглавы НБУ

Национальный банк Украины хочет дальше смягчать валютные ограничения, чтобы привлечь в Украину капитал.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

«Потребность использовать инструмент валютных ограничений до сих пор есть. Однако НБУ постепенно их смягчает согласно утвержденной в июне 2023 года стратегии. Находимся на втором этапе ее реализации. То есть концентрируемся на упрощении доступа к торговому финансированию, управлении валютными рисками банков и возможности платить проценты по старым долгам», — сказал он.

Николайчук добавил, что в ближайшее время НБУ хочет презентовать точечные решения, направленные на увеличение возможностей по продвижению украинской продукции на внешних рынках.

"Хотим изменить фокус: делать шаги валютных смягчений на основе стимулов, связанных либо с привлечением дополнительного капитала в Украину, либо с расширением возможностей продвижения нашей продукции на внешних рынках", — подчеркнул замглавы НБУ.

Ранее представители бизнеса попросили Национальный банк Украины смягчить валютные ограничения и разрешить выплачивать долги по импорту товаров, а также расширить действующий лимит по погашению процентов по кредитам.