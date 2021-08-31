НБУ и фонд "Таблеточки" начали акцию "Монетки детям" для борьбы с детскими онкозаболеваниями

Национальный банк Украины при поддержке Министерства образования и науки совместно с благотворительным фондом "Таблеточки" начали акцию "Монетки детям". Собранные средства пойдут на покупку лекарств для сотен больных онкологией детей, специальное питание, паллиативную помощь, реабилитацию и лечение за рубежом.

Об этом сообщил руководитель НБУ Кирилл Шевченко.

Во время акции будут собирать монеты номиналом 25 копеек, которыми уже почти год невозможно воспользоваться, так как они выведены из оборота.

"По желанию, эти деньги можно направить на помощь детям. Для этого необходимо принести монеты номиналом 25 копеек в ближайшее отделение банка-партнера акции - таких банков шесть Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк и Индустриалбанк - и дать согласие перечислить эти средства на счет фонда "Таблеточки"", - рассказал Кирилл Шевченко.

Украинцы держат у себя дома полтора миллиарда таких монет на общую сумму около 400 млн гривен. Их можно свободно обменять в банках на монеты тех номиналов или банкнот, которые остаются в обороте.

"Все мы знаем, что детская онкология - одна из самых острых проблем в современном мире. В прошлом году в Украине, например, обнаружили 1442 случая онкологии у детей до 14 лет. Это одна из ведущих причин смертности детей и подростков. Каждая история такой болезни - это тяжелая борьба маленьких пациентов и их родителей ", - отмечает Кирилл Шевченко.

Акция "Монетки детям" инициирована для того, чтобы ни один ребенок в Украине не умирал от рака. По статистике, только около 60% онкобольных детей в Украине выздоравливают. Опыт европейских стран говорит, что 75-80% детей с диагнозами злокачественных опухолей и лейкозов имеют шансы снова быть здоровыми.

"Со своей стороны, прошу сограждан принять участие в акции и помочь маленьким украинцам в борьбе с их болезнью. Благодаря нам с вами, история их побед может вырасти!" - подчеркнул Кирилл Шевченко.

Напомним, ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что эффективная и надежная банковская система стала одним из центров стабильности во времена коронакризиса в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку