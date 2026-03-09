НБУ инициирует независимый аудит перевозки валютных ценностей из Австрии в Украину через Венгрию.

Нацбанк / © УНИАН

Национальный банк Украины инициирует проведение независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, привлеченными к перевозке средств и валютных ценностей из Австрии в Украину транзитом через территорию Венгрии.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный .

По его словам, аудит должен обеспечить прозрачную и беспристрастную проверку обстоятельств перевозки средств и деятельности всех участвовавших в этом процессе сторон.

Глава Нацбанка подчеркнул, что такое решение принято для того, чтобы снять любые вопросы или манипуляции вокруг инцидента с задержанием инкассаторов Сбербанка в Венгрии.

Ранее сообщалось, что работники инкассаторской бригады "Ощадбанка" были задержаны в Венгрии во время перевозки валютных ценностей. Впоследствии украинские граждане вернулись домой, однако деньги и другие ценности остаются на территории этой страны.

Пышный отметил, что Украина готова предоставить все необходимые документы и содействовать проведению независимой проверки, чтобы установить все обстоятельства ситуации.

Задержание инкассаторов в Венгрии: что известно

Напомним, 5 марта венгерские правоохранители без объяснения причин задержали два бронированных автомобиля украинского Ощадбанка. В инкассаторских машинах транспортировали груз особой ценности – десятки миллионов в иностранной валюте и значительное количество золотых слитков.

В Национальном банке Украины сообщили, что два автомобиля инкассаторской службы задержали представители правоохранительных органов Венгрии.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает санкций.

Однако уже вечером 6 марта стало известно, что семь украинцев вернули домой после задержания в Венгрии.

Теперь государственный Ощадбанк требует возвращения инкассаторских автомобилей и ценностей, задержанных в Венгрии.