НБУ меняет правила обмена поврежденных купюр: что нужно знать

Национальный банк Украины (НБУ) изменит правила для обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет.

Об этом сообщает НБУ.

Изменения связаны с необходимостью корректировки определенных правил в соответствии с нормами закона "О Национальном банке Украины", вступившими в силу 1 января этого года.

В частности, регулятор инициирует:

упрощенный механизм обмена банкнот, у которых потеряны платежные признаки из-за пожара, катастрофы, других несчастных случаев или стихий, а также бытового повреждения

уточнение требований по действиям с купюрами, поврежденными в период чрезвычайного режима — регулятор должен осуществлять обмен купюр, признанных поврежденными во время чрезвычайного режима, по результатам проверки, на основании судебного решения или определения

Ранее в НБУ объяснили, что делать с купюрами, которые не принимает терминал, а также в каких случаях поврежденные гривны можно обменять на совершенно новые.

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