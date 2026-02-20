НБУ изымает из обращения "старые" гривны: какими банкнотами теперь нельзя будет платить

Банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен заменяются на соответствующие оборотные монеты. / © pixabay.com

Реклама

Со 2 марта 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) полностью изымает из наличного оборота старые банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят соответствующими металлическими монетами на всей территории государства для оптимизации финансовых затрат.

Об этом сообщает НБУ.

Что изменится в расчетах

С начала весны указанные мелкие банкноты окончательно перестанут быть официальным средством платежа. Это означает, что ими больше невозможно будет рассчитаться в магазинах, аптеках, транспорте или заведениях сферы услуг. Все торговые сети и финансовые учреждения перестанут принимать их для любых платежных операций.

Реклама

По данным регулятора, бумажные банкноты этих номиналов уже почти не встречаются в повседневном обращении, а их средний срок годности составляет лишь около 2,5 лет, из-за чего большинство из них критически изношены. Металлические деньги могут служить значительно дольше — от 20 до 25 лет.

Где и как обменять старые купюры

Гражданам не стоит беспокоиться, ведь государство предусмотрело достаточно времени для бесплатного обмена старых денег на актуальные монеты или банкноты других номиналов. Сделать это можно будет без комиссий или ограничений во всех отделениях украинских банков до 26 февраля 2027 года.

В уполномоченных учреждениях, таких как Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, процедура обмена будет длиться дольше – до 28 февраля 2029 включительно. А непосредственно в Национальном банке услуга остается бессрочной.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, в то же время приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", - подчеркнет в НБУ.

Реклама

Напомним, НБУ принял важное решение по банковским платежам . Клиенты банков теперь могут увидеть статус платежной операции.