НБУ мог потратить 520 млн долларов резервов за день отказа от фиксированного курса – аналитик

Период адаптации рынка к новым условиям продлится неделю или максимум две, добавил замглавы НБУ.

Нацбанк мог потратить 520 млн долларов резервов в первый день отмены фиксированного курса гривны.

Об этом пишет финансовый аналитик ICU Михаил Демкив со ссылкой на данные НБУ.

"Повышенные объемы связаны с отказом НБУ от фиксированного курса гривны и переходом к управляемой гибкости курсообразования", – объясняет аналитик.

По информации директора департамента контроля ликвидности и ценных бумаг "Кредобанка" Сергея Кучерявого, объем сделок на межбанке 3 октября вырос на 30% — около 600 млн долларов.

"Объемы торгов были близки к этому уровню. Интервенции были не то чтобы сопоставимыми, но выше, чем обычно", – добавил в эфире Business Breakfast от Forbes замглавы НБУ Сергей Николаевчук.

По его словам, процесс был ожидаемым.

"Мы предприняли этот шаг по внедрению управляемого гибкого курса с позиции силы, имея достаточный объем международных резервов, чтобы погасить дополнительный спрос в первые дни (...) Мы ожидаем, что после всплеска спроса в первый день в дальнейшем он будет постепенно угасать по мере того, как как участники рынка будут привыкать к новой реальности", – сказал Николайчук.

Напомним, НБУ повысил официальный курс доллара впервые с июля прошлого года. Официальный курс гривны к доллару на 4 октября 2023 установлен на таком уровне: 36 гривен 59 копеек. Член Совета НБУ Василий Фурман объяснил, что означает переход на режим управляемой гибкости курса валют.

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