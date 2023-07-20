НБУ может позволить иностранным инвесторам возвращать дивиденды, чтобы привлечь инвестиции в Украину — Bloomberg

Об этом говорится в материале Bloomberg.

«Национальный банк Украины рассматривает возможность разрешить иностранным акционерам возвращать дивиденды за 2023 год в рамках мер по привлечению инвестиций в пострадавшую от войны экономику», — говорится в нем.

Со ссылкой на заместителей главы НБУ Юрия Гелетия и Сергея Николаевчука Bloomberg отмечает, что план репатриации может быть одним из первых мер, которые НБУ введет на пути к смягчению контроля за движением капитала и возвращения к политике, которая существовала до полномасштабного вторжения. «Этот вопрос стоит в нашей повестке дня», — сказал Гелетий.

Отмечается, что ранние шаги по смягчению валютных ограничений могут также включать увеличение количества иностранной валюты, которую частные лица могут покупать за гривну. Однако бизнес, а не домашние хозяйства будет оставаться в центре внимания смягчения контроля над капиталом.

«Правительство и бизнес в определенной степени в приоритете над домохозяйствами, если мы говорим о соблюдении дорожной карты валютной либерализации, но при этом мы учитываем последствия тех или иных шагов», – сказал Николайчук. – Мы верим, что если мы сможем создать нормальные условия для бизнеса, чтобы восстановить инвестиционную и ссудную способность, компании смогут привлечь средства и оживить свою деятельность, и, несомненно, это пойдет на пользу и людям».

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.